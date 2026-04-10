Perché Propaganda Live oggi non va in onda | il motivo

Oggi, venerdì 10, Propaganda Live non sarà trasmesso. La decisione di sospendere la puntata è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La trasmissione, solitamente attesa durante la serata, non andrà in onda come di consueto. I fan dovranno attendere una nuova programmazione o aggiornamenti futuri da parte dei responsabili del programma. La causa dell’interruzione non è stata ancora resa pubblica.

. Perché Propaganda Live oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Diego Bianchi (Zoro) è lo sciopero dei giornalisti di La7 che “chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Di seguito il comunicato ufficiale del Cdr di La7: “Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Questa sera #propagandalive non sarà in onda. Ci rivediamo venerdì prossimo, 17 aprile, sempre su La7 - facebook.com facebook

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