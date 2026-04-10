Perché Otto e mezzo oggi non va in onda | il motivo

. Perché Otto e mezzo oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Lilli Gruber è lo sciopero dei giornalisti di La7 che “chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Di seguito il comunicato ufficiale del Cdr di La7: “Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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OTTO E MEZZO la7 - puntata 23 marzo 2026

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Spalletti in conferenza: "Ora ci sono otto finali per la Juve. Il mio rinnovo Ora la priorità è il Genoa" "Rush finale, un rush importante perché ci sono queste partite, ma in uno standard normale per noi. Cioè quello che si dice ora ci sono otto finali per la Juve - facebook.com facebook