Perché L’Aria che Tira oggi non va in onda | il motivo

. Perché L’Aria che Tira oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da David Parenzo è lo sciopero dei giornalisti di La7 che “chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Di seguito il comunicato ufficiale del Cdr di La7: “Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Perché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5: il motivoPerché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5? Il noto game show condotto da Gerry Scotti questa sera, martedì 3 marzo 2026, non va...

Quella volta che sono volato in un tornado, ringrazio mio fratello che mi stava filmando

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Perché l'aria che respiriamo in casa può farci ammalare (anche di demenza) e cosa fare per evitarloRoma, 31 gennaio 2026 – Temiamo lo smog ma anche quel che respiriamo in casa ci può far ammalare. Tutti noi siamo convinti che la grandissima attenzione alla qualità dell'aria debba riguardare quella ... quotidiano.net

Pescespada e ricciola gratinati In forno o in friggitrice ad aria Ricetta: https://blog.giallozafferano.it/ritaamordicucina/ricetta-pescespada-e-ricciola-gratinati-e-ricciola-gratinati/ Un secondo piatto fantastico, fresco leggero e sopratutto facile e veloce da fare. Pens - facebook.com facebook

“Glielo dico sottovoce: in questa condizione conviene anche a voi che Meloni resti lì…” In diretta a L’Aria che Tira, la sardonica provocazione di David Parenzo a Giuseppe Conte. #La7 #LAriaCheTira #Conte #Meloni #Governo x.com