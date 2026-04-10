Perché i test di ovulazione risultano positivi per due o tre giorni di seguito?

Una donna di 30 anni ha iniziato a usare i test di ovulazione per facilitare una possibile gravidanza. Recentemente si è chiesta perché i risultati siano positivi per due o tre giorni consecutivi. La domanda riguarda il motivo di questa durata prolungata dei test positivi e le eventuali cause che possono influenzare i risultati, considerando le caratteristiche dei cicli e i processi fisiologici coinvolti.

Buongiorno dottore, ho 30 anni e ho cominciato a cercare una gravidanza. Per ottimizzare la ricerca, da qualche mese sto usando i test di ovulazione. Il problema è che a volte risultano positivi per due o tre giorni di seguito e non capisco bene quando sia davvero il momento dell’ovulazione. È normale avere più giorni di test positivo? Come si interpreta correttamente il picco? Grazie. Buongiorno signora, il picco dell’ormone LH si verifica generalmente da 6 a 12 ore prima dell’ovulazione ma può comparire nei test anche per 2 giorni consecutivi. Per questo motivo, se sta cercando una gravidanza, le consiglio di avere rapporti dal momento del picco dell’LH e per 2 o 3 giorni consecutivi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Perché i test di ovulazione risultano positivi per due o tre giorni di seguito?” Leggi anche: Paralimpiadi, il messaggio di Cardani: “Non risultano danni al cervello dopo il secondo trauma cranico in due giorni” Leggi anche: Conte ha concesso tre giorni di riposo: segnali positivi per il Napoli