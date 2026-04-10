Perché i test di ovulazione risultano positivi per due o tre giorni di seguito?

Una donna di 30 anni ha iniziato a utilizzare i test di ovulazione per cercare una gravidanza e si chiede perché i risultati siano positivi per più giorni consecutivi. La sua domanda riguarda la durata e la interpretazione di questi risultati, che ha notato si presentano in modo prolungato. La donna ha iniziato questa attività da alcuni mesi, cercando di monitorare il suo ciclo ovulatorio.

Buongiorno dottore, ho 30 anni e ho cominciato a cercare una gravidanza. Per ottimizzare la ricerca, da qualche mese sto usando i test di ovulazione. Il problema è che a volte risultano positivi per due o tre giorni di seguito e non capisco bene quando sia davvero il momento dell’ovulazione. È normale avere più giorni di test positivo? Come si interpreta correttamente il picco? Grazie. Buongiorno signora, il picco dell’ormone LH si verifica generalmente da 6 a 12 ore prima dell’ovulazione ma può comparire nei test anche per 2 giorni consecutivi. Per questo motivo, se sta cercando una gravidanza, le consiglio di avere rapporti dal momento del picco dell’LH e per 2 o 3 giorni consecutivi.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Perché i test di ovulazione risultano positivi per due o tre giorni di seguito?” Leggi anche: Paralimpiadi, il messaggio di Cardani: “Non risultano danni al cervello dopo il secondo trauma cranico in due giorni”