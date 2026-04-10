Massimo Mauro ha dichiarato pubblicamente che Mauro Spalletti rappresenta una garanzia per la Juventus. Ha aggiunto che Spalletti è la prima certezza della squadra e ha espresso soddisfazione per il rinnovo del contratto. Inoltre, Mauro ha indicato alcuni giocatori su cui puntare per la prossima stagione.

Per Mauro Spalletti è una garanzia Massimo Mauro allo scoperto: “Spalletti è la prima certezza della Juventus, meno male che lo rinnovano! Punterei su questi giocatori per la prossima stagione”. Massimo Mauro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni sulla Juventus. RINNOVO SPALLETTI “Meno male che lo rinnovano, perché proprio Spalletti è la prima certezza della Juventus. Non c’è dubbio che il suo lavoro sia servito alla società, ai giocatori e anche ai tifosi che hanno finalmente visto qualcosa di diverso<2. COSA É CAMBIATO “Kelly è diventato un giocatore su cui poter puntare per il futuro e non era scontato visto l’inizio dell’anno scorso: è proprio un pilastro e ha fatto fuori Gatti, che invece con Allegri era inamovibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Mauro: Menomale che rinnovano Spalletti. È la prima certezza della JuventusMenomale che verrà rinnovato il contratto a Luciano Spalletti, è la prima certezza della Juventus. Parole di Massimo Mauro,. tuttomercatoweb.com

Massimo Mauro ha parlato così di alcuni temi d’attualità in casa Juventus: dal rinnovo di Spalletti alle scelte per la prossima stagioneMassimo Mauro ha parlato così di alcuni temi d'attualità in casa Juventus: dal rinnovo di Spalletti alle scelte per la prossima stagione. calcionews24.com

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