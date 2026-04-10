Un ex rapinatore, che aveva collaborato con le autorità e fornito informazioni per smantellare una cosca mafiosa nelle Marche, è stato condannato per aver commesso una rapina di soli 200 euro. Nonostante il suo ruolo di collaboratore di giustizia, ha preso parte a un furto dal valore irrisorio, suscitando sorpresa tra gli investigatori. La sentenza stabilisce le conseguenze di un atto che contrasta con il suo passato di pentito.

Nonostante fosse un collaboratore di giustizia e quindi ’stipendiato’ dallo Stato per le informazioni fornite per sgominare una cosca mafiosa nelle Marche, si era reso protagonista di una misera rapina da 200 euro. Per questo motivo un 53enne di Porto San Giorgio è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Per lui, il giudice ha anche disposto il riesame del trattamento di collaboratore di giustizia con proposta di sospensione. Il pentito, insieme ad una donna di Arcola, in provincia di La Spezia, e a un tunisino di 35 anni, aveva messo a segno un colpo in un centro commerciale di Sarzana, sempre in Liguria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pentito rapinatore condannato per 200 euro

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