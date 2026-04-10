Penso che lo sappia che non tornerà mai più dov’era | la storia del cane sordo Churro e della sua nuova proprietaria Alexis

Una donna ha adottato un cane sordo, chiamato Churro, e ha raccontato di aver notato un piccolo sorriso sul volto dell’animale quando si addormenta, dettaglio che l’ha convinta della sua decisione. La storia si svolge tra l’adattamento tra la proprietaria e il cane, senza menzioni di altri soggetti o luoghi. La donna ha condiviso il suo pensiero sul rapporto instaurato con l’animale, evidenziando un momento di intimità tra loro.

C’è un dettaglio minuscolo, quasi impercettibile, che ha convinto Alexis Hayes di aver fatto la scelta giusta: quel sorriso che le sembra di vedere ogni volta che il suo cane si addormenta. “È a casa da due settimane e dorme sorridendo. Penso che sappia che non tornerà mai più dov’era, al canile”, scrive nel video pubblicato su TikTok. La storia arriva dal Texas e la racconta la stessa Hayes a Newsweek. Fino a poco tempo fa i cani grandi la spaventavano. Poi, ecco l’incontro con Churro: “Mi sono innamorata subito di lui. Non ho nemmeno guardato gli altri cani. Ho detto che volevo lui e il giorno dopo l’ho portato a casa”. Un’adozione arrivata in un momento difficile: “A gennaio in Texas c’è stata un’ondata di gelo e il mio bulldog è scappato durante la notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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