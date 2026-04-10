Durante una tappa del viaggio tra le strade dell’Est, una concorrente del programma si è infortunata e ha richiesto un ricovero ospedaliero. La partecipante è stata portata in ospedale per accertamenti medici dopo aver subito un incidente durante le riprese. La produzione ha interrotto momentaneamente le registrazioni per garantire le cure necessarie e valutare la situazione. La concorrente si trova sotto osservazione medica.

Il viaggio estremo tra le polverose strade d’Oriente ha lasciato un segno molto più profondo del previsto su Gaia De Laurentiis. L’attrice, reduce dall’avventura televisiva a Pechino Express in coppia con la figlia Agnese, ha dovuto affrontare una prova ben più dura una volta tornata in Italia. Quello che sembrava un banale malessere post-eliminazione della loro coppia, ribattezzata Le Biondine, si è trasformato in un’emergenza medica che ha portato la 56enne dritta in corsia. In una confessione a cuore aperto rilasciata al settimanale Gente, l’attrice ha svelato di essere finita d’urgenza in ospedale, vittima di un crollo fisico che ha fatto temere il peggio durante una tranquilla serata tra amici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pechino Express, concorrente finisce in ospedale: cos’è successo

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