Pechino Express 2026 la coppia eliminata della quinta puntata | i vincitori e la classifica dei viaggiatori

Nella quinta puntata di Pechino Express 2026, andata in onda giovedì 9 aprile, le Biondine sono state eliminate. La puntata ha visto i partecipanti affrontare diverse prove lungo il percorso, con una classifica che ha portato all’eliminazione di una delle coppie in gara. I vincitori e la posizione delle altre coppie sono stati resi noti al termine della puntata, lasciando spazio a nuove sfide nelle puntate successive.

Le Biondine sono state eliminate al termine della quinta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 9 aprile. Prime classificate le DJ. I viaggiatori hanno percorso oltre 500 chilometri in Cina, da Shanghai ad Hangzhou. 🔗 Leggi su Fanpage.it IL MEGLIO DELLA SECONDA PUNTATA | Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in Cina; Pechino Express 2026, eliminate le Biondine. FOTO; Pechino Express 2026: Lillo riporta il sereno tra le Biondine e l'exploit di Chanel Totti, che ha capito il vero spirito del gioco; Pechino Express 2026, Chanel Totti magnifica tra parolacce e fair play: Diva del popolo. E c’è un’accusa gravissima. Pechino Express 2026, la coppia eliminata della quinta puntata: i vincitori e la classifica dei viaggiatoriLe Biondine sono state eliminate al termine della quinta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 9 aprile ... fanpage.it Pechino Express 2026, quinta tappa: Chanel lancia frecciatine, Giulia Salemi debutta nel reality e le Biondine esconoL’avventura di Pechino Express 2026 è sbarcata ufficialmente in Cina: la quinta tappa, lunga ben 519 chilometri, ha visto i viaggiatori spostarsi dalla frenetica Shanghai fino al suggestivo villaggio ... cosmopolitan.com LE #DJ VINCONO LA QUINTA TAPPA DI #PECHINOEXPRESS - facebook.com facebook #PechinoExpress 2026: il crollo di Biagio Izzo e la freschezza della nuova inviata Giulia Salemi x.com