Pechino Express 2026 la coppia eliminata della quinta puntata | i vincitori e la classifica dei viaggiatori

Nella quinta puntata di Pechino Express 2026, trasmessa giovedì 9 aprile, le Biondine sono state eliminate. La puntata ha visto la conclusione del percorso di questa coppia, che ha lasciato la gara. La classifica dei partecipanti e i vincitori verranno aggiornati nelle successive puntate, mentre questa eliminazione rappresenta un momento chiave nella competizione.

Le Biondine sono state eliminate al termine della quinta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 9 aprile. Prime classificate le DJ. I viaggiatori hanno percorso oltre 500 chilometri in Cina, da Shanghai ad Hangzhou. 🔗 Leggi su Fanpage.it IL MEGLIO DELLA SECONDA PUNTATA | Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in Cina; Pechino Express 2026, eliminate le Biondine. FOTO; Pechino Express 2026: Lillo riporta il sereno tra le Biondine e l'exploit di Chanel Totti, che ha capito il vero spirito del gioco; Pechino Express 2026, Chanel Totti magnifica tra parolacce e fair play: Diva del popolo. E c’è un’accusa gravissima. Pechino Express 2026, la coppia eliminata della quinta puntata: i vincitori e la classifica dei viaggiatoriLe Biondine sono state eliminate al termine della quinta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 9 aprile ... fanpage.it Pechino Express 2026, quinta tappa: Chanel lancia frecciatine, Giulia Salemi debutta nel reality e le Biondine esconoL’avventura di Pechino Express 2026 è sbarcata ufficialmente in Cina: la quinta tappa, lunga ben 519 chilometri, ha visto i viaggiatori spostarsi dalla frenetica Shanghai fino al suggestivo villaggio ... cosmopolitan.com LE #DJ VINCONO LA QUINTA TAPPA DI #PECHINOEXPRESS - facebook.com facebook #PechinoExpress 2026: il crollo di Biagio Izzo e la freschezza della nuova inviata Giulia Salemi x.com