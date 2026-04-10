Pd Fiano | impossibile rimanere in un partito così

Emanuele Fiano, membro del Partito Democratico e di Sinistra per Israele, ha espresso una forte critica riguardo alla richiesta avanzata all’interno del partito. Ha dichiarato che per lui sarebbe impossibile continuare a rimanere nel partito in queste condizioni. La presa di posizione arriva dopo una serie di confronti interni e politiche che hanno suscitato discussioni e tensioni tra i membri del partito.

Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, critica duramente la richiesta del Pd di Milano di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv “Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Vedo che appoggiano questa richiesta portata in Aula in Consiglio Comunale dalla capogruppo Beatrice Uguccioni anche Pierfrancesco Majorino e ovviamente il segretario metropolitano Capelli. Bravi, complimenti, vi siete messi il cuore in pace così. È veramente difficile se non impossibile rimanere in un partito così”, scrive Fiano in un lungo post sui social. Fiano attacca la scelta di interrompere ogni... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pd, Fiano: “impossibile rimanere in un partito così” Leggi anche: Fiano verso l'addio al Pd: "Impossibile rimanere in un Partito così" Leggi anche: Pd, Fiano verso l’addio: “Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv, impossibile restare” Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito cosìLa decisione dopo la proposta dei Dem milanesi di ritirare il gemellaggio con Tel Aviv: È un classico della semplificazione manichea, da una ... huffingtonpost.it Fiano verso l'addio al Pd. Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Difficile rimanere in un partito cosìL'ex deputato dem contro il Partito democratico di Milano: Come mai non chiedete l’interruzione del gemellaggio con Chicago negli Usa, visto il comportamento di Trump?. E lascia intendere di voler l ... ilfoglio.it