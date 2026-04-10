Paura in una scuola in Francia | studentessa accoltellata all’addome aggressore fermato dal personale scolastico

Da orizzontescuola.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, in un liceo di Ancenis-Saint-Géréon, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una studentessa. La ragazza è stata ferita all’addome da un coltello, mentre l’aggressore è stato rapidamente fermato dal personale scolastico. Dopo il suono di un urlo, è scattato l’allarme e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. La studentessa è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un grido e poi l'allarme. È così che si è infranta la quiete del primo pomeriggio in un liceo di Ancenis-Saint-Géréon, una cittadina di 11.000 abitanti nella Loira Atlantica, tra Nantes e Angers. Una studentessa del secondo anno è stata accoltellata all'addome da un altro studente. L'aggressione, avvenuta poco dopo le 14:00, ha scosso l'istituto, gettando studenti, insegnanti e genitori nello sconcerto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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