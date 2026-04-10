Paura in una scuola in Francia | studentessa accoltellata all’addome aggressore fermato dal personale scolastico

Nel primo pomeriggio di oggi, in un liceo di Ancenis-Saint-Géréon, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una studentessa. La ragazza è stata ferita all’addome da un coltello, mentre l’aggressore è stato rapidamente fermato dal personale scolastico. Dopo il suono di un urlo, è scattato l’allarme e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. La studentessa è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un grido e poi l'allarme. È così che si è infranta la quiete del primo pomeriggio in un liceo di Ancenis-Saint-Géréon, una cittadina di 11.000 abitanti nella Loira Atlantica, tra Nantes e Angers. Una studentessa del secondo anno è stata accoltellata all'addome da un altro studente. L'aggressione, avvenuta poco dopo le 14:00, ha scosso l'istituto, gettando studenti, insegnanti e genitori nello sconcerto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Palermo, tentato omicidio in via Libertà: accoltellata una donna. La polizia ha fermato l'aggressoreUna donna di 56 anni, Anna Luigia Tricarico, originaria di Bari, è stata accoltellata in via Libertà a Palermo , all’altezza di piazza Alberico...

Leggi anche: Donna accoltellata in via Libertà: fermato l'aggressore

Temi più discussi: Nella scuola del 17enne aspirante stragista. La prof: Mai nessuna avvisaglia, abbiamo avuto paura; Niente Paura: una giornata speciale di Protezione Civile per gli studenti della scuola P. Sigismund; Oltre la paura: educare al conflitto nella scuola di oggi. Lettera aperta agli insegnanti; Violenza a scuola, i docenti hanno paura di entrare nelle classi. Castellana (Gilda): i tagli all'istruzione stanno creando una generazione di ignoranti.

Attimi di paura in una scuola a Sondrio: studente scappa dall’aula e sale sul tettoUna mattinata di lezione si è trasformata in un momento di grande tensione oggi in un istituto comprensivo di Sondrio. orizzontescuola.it

Ferita con un paio di forbici nel bagno della scuola: paura per una studentessa di 12 anniUn momento di tensione ha rotto la quiete mattutina in un istituto secondario di primo grado della provincia di Pisa. orizzontescuola.it

Così potente da far paura, ora anche Big Tech mette in guardia dai pericoli dell’Ia per la cyber sicurezza x.com

IL CAROVITA FA SEMPRE PIÙ PAURA Fare la spesa, pagare una bolletta o sostenere un affitto sta diventando sempre più difficile. Il caro vita si conferma una delle emergenze più pesanti per le famiglie, gli anziani, i lavoratori e per le fasce più fragili, strette d - facebook.com facebook