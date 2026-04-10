Paullo i Carabinieri si spostano | la Polizia locale raddoppia

A Paullo, i Carabinieri stanno lasciando la loro vecchia caserma per trasferirsi nella nuova sede a Tribiano. Questa decisione ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e amministrazioni locali, con discussioni accese sul cambiamento. La Polizia locale, invece, ha aumentato il numero di agenti, rafforzando la presenza sul territorio. La situazione sta attirando l’attenzione di chi vive e lavora in zona.

Il trasferimento dei carabinieri dalla caserma di Paullo verso la nuova sede situata a Tribiano sta scatenando un acceso dibattito tra i cittadini e le amministrazioni locali. Mentre i lavori per il completamento del trasloco proseguono, l’assessore alla sicurezza Consolati ha voluto chiarire che l’intensificazione delle attività della polizia locale mira a colmare il vuoto lasciato dall’Arma, garantendo la continuità nel controllo del territorio. L’impatto sul presidio territoriale e la risposta della polizia locale. La gestione della sicurezza a Paullo sta attraversando una fase di riorganizzazione strutturale dopo che la caserma dell’Arma ha iniziato il passaggio verso il comune vicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paullo, i Carabinieri si spostano: la Polizia locale raddoppia La polizia locale raddoppia gli istruttori esperti in autodifesaOtto nuovi istruttori hanno appena concluso la formazione e prenderanno servizio nella polizia locale, che ora vede salire il loro numero a 16 unità. Comitato locale pendolari: "Paullo escluso dalla linea K. Sala faccia un sopralluogo"Pur realizzate, le fermate degli autobus lungo la Paullese, all’altezza di Conterico, sono ancora inutilizzate, nonostante gli ironici appelli a... Temi più discussi: Il trasferimento della caserma dei carabinieri è un fatto gravissimo; Trasloco della caserma: Ma resti un presidio; Paullo, potenziata la polizia locale dopo lo spostamento della caserma dei carabinieri; Tribiano: pronta la nuova caserma dei carabinieri nell’ex municipio. Trasloco della caserma: Ma resti un presidioPaullo orfana della caserma dei carabinieri, per denunce e segnalazioni è possibile anche fare riferimento alla polizia locale. Così ... ilgiorno.it Paullo, potenziata la polizia locale dopo lo spostamento della caserma dei carabinieriDue denunce al giorno, otto nei primi giorni di attività: è il dato con cui la polizia locale di Paullo misura l’impatto operativo dopo lo spostamento della caserma dei carabinieri da Paullo a ... ilcittadino.it Ogni giorno diventa tutto più bello ,finalmente si può dimenticare inverno.Buona serata dalla Muzza di Paullo. - facebook.com facebook Fondi PNRR per arredi scuole 0-6 anni, Paullo e Segrate fuori dalla graduatoria, Tribiano e Colturano dentro: il paradosso del click day Grandi comuni esclusi, piccoli premiati: nel Sud Est Milano la graduatoria del Ministero riserva più di una sorp... x.com