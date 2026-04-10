Passante di Mestre chiuso per tutto il fine settimana

Il Passante di Mestre sarà chiuso in direzione Trieste per tutto il fine settimana a partire dalla tarda serata di venerdì. I lavori programmati hanno portato alla chiusura della strada, con il traffico che sarà deviato sulla Tangenziale di Mestre in direzione Venezia. La sospensione della circolazione rimarrà in vigore per l'intero fine settimana.

Secondo weekend di lavori sul Passante di Mestre, che dalla tarda serata di venerdì sarà chiuso in direzione Trieste, con deviazione del traffico in Tangenziale di Mestre, verso Venezia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa chiusura, che segue quella nella carreggiata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Ultimo fine settimana di Carnevale: spettacoli, maschere e feste da San Marco a MestreCe n'è per tutti i gusti: dal water show in Arsenale alle sfilate dei carri allegorici, fino alle serate a Forte Marghera. Verona celebra l’asparago per tutto il fine settimana al Mercato Coperto di Campagna AmicaSi parte sabato 14 marzo in Galleria Filippini: produttori in gara, show cooking con il cuoco contadino Sebastiano Poli e degustazioni dedicate al... Abandoned, she died miserably. Reborn, she sells everything just to unmask her scumbag husband! Temi più discussi: Passante di Mestre chiuso verso Trieste: traffico deviato sulla tangenziale; Cantieri sul Passante, weekend di chiusure e deviazioni: ecco i tratti interessati; Due incidenti ravvicinati sul Passante di Mestre: tre feriti e code di sei chilometri. Chiusura del Passante di Mestre: lavori in corso e deviazioni per il trafficoTra venerdì e lunedì, il Passante di Mestre chiuso in direzione Trieste. Deviati i percorsi e avviati lavori di manutenzione. lavocedivenezia.it Passante di Mestre chiuso nel fine settimanaSecondo weekend di lavori sul Passante di Mestre, che dalla tarda serata di venerdì sarà chiuso in direzione Trieste, con deviazione del traffico in A57 Tangenziale di Mestre, verso Venezia. La chiusu ... live.comune.venezia.it Passante di Mestre: chiuso nel fine settimana! ll Passante di Mestre sarà chiuso in direzione Trieste a partire dalle ore 22 di venerdì 10 aprile fino alle ore 5.30 di lunedì 13 aprile (salvo conclusione anticipata). Il traffico della A4 sarà deviato all’altezza del bi - facebook.com facebook Passante di Mestre: chiuso nel fine settimana! ll Passante di Mestre sarà chiuso in direzione Trieste a partire dalle ore 22 di venerdì 10 aprile fino alle ore 5.30 di lunedì 13 aprile (salvo conclusione anticipata). Il traffico della A4 sarà deviato all’altezza del b x.com