Durante una puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa ha avuto un acceso scambio verbale con un parlamentare del PD. L’episodio si è verificato mentre entrambi erano in studio, in diretta su Rai Uno. Vespa ha rivolto parole dure all’ospite, scatenando una reazione immediata. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e suscita discussioni sulla moderazione e i toni nelle trasmissioni televisive di approfondimento politico.

Bruno Vespa perde le staffe e aggredisce verbalmente un parlamentare del PD, ospite in studio a Porta a Porta, ovvero su una costosissima trasmissione di Rai Uno. Il conduttore, un esterno, tra i più pagati in assoluto dalla Rai, giovedì ha attaccato frontalmente Giuseppe Provenzano, “colpevole” di aver interloquito con il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan. Una normale interlocuzione, come tante che vengono nei dibattiti televisivi. Roba di campo, si direbbe se si volesse usare un linguaggio mutuato dal calcio. Ed è lì che Vespa interviene, estraendo un virtuale cartellino giallo contro Provenzano, per difendere l’esponente di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Passano i governi ma lui no: quousque tandem abutere, Vespa, patientia nostra?

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I flussi petroliferi, di gas e di commodities che passano per Hormuz non torneranno più ai livelli pre-conflitto. Questo comporta un innalzamento strutturale dei prezzi alla produzione e dunque dell’inflazione fino che a nuovi canali di approvvigionamento non v x.com

Auguri Caterina ! Gli anni non passano mai per te e la tua musica è stata ed è un dono immenso. #caterinacaselli @caterinacasellisugar - facebook.com facebook