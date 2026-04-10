Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, questa sera e domani si giocano diverse partite di calcio, tra cui incontri di Serie A, Serie B e del Mondiale per club. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire gli eventi dal vivo. La programmazione televisiva copre vari orari e canali, permettendo di seguire i match più attesi in modo comodo e immediato.

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Il fattore infortuni non preoccupa più di tanto: a conti fatti il giocatore ha saltato 16 partite su 45 quest'anno, cioè oltre un terzo, ma ha fatto valere le presenze e nelle precedenti quattro stagioni non ha mai giocato meno di 40 partite. Oggi è a 27, potrebbe c x.com

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