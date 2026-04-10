Parte la campagna di Resistere Veneto | il candidato è Roberto Agirmo

È stata annunciata l’avvio della campagna elettorale di Resistere Veneto, con Roberto Agirmo come candidato. La lista ha deciso di partecipare alle elezioni comunali a Venezia e si presenterà con una propria autonomia, come avvenuto anche per le regionali. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si specifica la volontà di concorrere alle elezioni senza alleanze con altri schieramenti.

«Abbiamo deciso. Szumski Resistere Veneto per le elezioni comunali a Venezia si presenta, come per le regionali, in piena autonomia». Poche parole sui canali della lista per confermare sia l'avvio della campagna sia il nome del candidato (che appare nella grafica che accompagna la comunicazione). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it “Anche se Trump dovesse morire, parti di quel movimento resterebbero. Dobbiamo resistere, resistere, resistere”: Robert De Niro contro il presidente UsaOspite del podcast di Nicolle Wallace, l’attore si commuove parlando del futuro degli Stati Uniti sotto Trump: “Sta a noi proteggere il Paese” È tra... Comunicato Stampa: Gruppo Szumski - Resistere VenetoI consiglieri regionali del gruppo Szmuski - Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat, con l'ex parlamentare e ministro, Roberto Castelli, e... Si parla di: Autonomia, Szumski: Assemblea fondativa per l’autogoverno del Veneto. Vaccino antinfluenzale. Dal 5 novembre parte la Campagna Vaccinale della Regione Veneto, appello di Coletto per la massima adesioneAppello dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Coletto, in favore della vaccinazione: Anche quest’anno avremo a che fare con un’epidemia piuttosto aggressiva, e per questo rivolgo un ... quotidianosanita.it Influenza aviaria, parte la campagna vaccinale su larga scala: Veneto apripista, in arrivo 14 milioni di dosi (con richiamo)Aprile 2026 segnerà l’inizio della vaccinazione di oltre duecento allevamenti, un modello per Lombardia ed Emilia-Romagna. Misure di biosicurezza e sorveglianza accompagneranno il piano Il Veneto sarà ... leggo.it