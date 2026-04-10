Parte il ciclo di appuntamenti nelle Circoscrizioni di Verona per scoprire il Purgatorio di Dante
Venerdì 10 aprile a Verona si apre un ciclo di incontri dedicati al Purgatorio di Dante, parte della serie “8 passi con Dante”. L’evento, che si svolge nelle diverse Circoscrizioni della città, prevede otto appuntamenti e segue l’edizione dello scorso anno focalizzata sull’Inferno. L’iniziativa intende approfondire la seconda cantica della Divina Commedia attraverso incontri pubblici in vari quartieri.
Prende il via venerdì 10 aprile a Verona l’evento itinerante “8 passi con Dante – Purgatorio”, un ciclo di otto appuntamenti dedicati alla seconda cantica della Divina Commedia, che fa seguito al successo dell’edizione dello scorso anno incentrata sull’Inferno. Il progetto è proposto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Verona, il Purgatorio di Dante sbarca nei quartieri: 8 tappe gratisIl Comune di Verona porterà la Divina Commedia nei quartieri attraverso otto incontri gratuiti dedicati al Purgatorio, a partire dal 10 aprile.
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A Verona cresce la rete dei Centri di Comunità, luoghi aperti e accessibili pensati per rafforzare relazioni, inclusione e benessere. Oggi sono 16, presenti in tutte le Circoscrizioni, grazie alla collaborazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore. Spazi vivi p - facebook.com facebook