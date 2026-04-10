Nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si gioca la partita tra Parma e Napoli. La squadra ospite arriva in Emilia con l’obiettivo di mantenere il secondo posto e continuare a sperare nel titolo, mentre i padroni di casa sono ancora alla ricerca di punti utili per la salvezza. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa e sarà visibile attraverso le modalità di trasmissione abituali.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei sbarcano in Emilia per difendere il secondo posto e credere ancora nel titolo, ma di fronte ci saranno i gialloblù che non hanno ancora conquistato la salvezza. Parma vs Napoli si giocherà domenica 12 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Tardini PARMA VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nelle ultime cinque partite, i ducali hanno ottenuto solamente 3 punti, seppur importanti con Cagliari, Fiorentina e Lazio. Le vittorie, però, ottenute con Bologna, Verona e Milan hanno regalato alla squadra di Cuesta un vantaggio incredibile in classifica, tanto da trovarsi a cinque punti dalla salvezza matematica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Parma vs Napoli, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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I divieti non fermano l'amore dei tifosi: il settore ospiti del Tardini, riservato ai sostenitori azzurri non residenti in Campania, è sold-out! La trasferta di Parma è storicamente una delle più gettonate dai tanti tifosi partenopei residenti al nord-Italia e non solo x.com