Parma oltre 700 dimissioni nel 2025 | giovani e donne guidano il cambiamento del lavoro

Nel corso del 2025, a Parma sono state presentate oltre 700 dimissioni volontarie, con un numero significativo di giovani e donne tra i soggetti coinvolti. La comunicazione formale avviene tramite una lettera in cui si dichiara la volontà di lasciare l’incarico, senza specificare le motivazioni. La mobilità lavorativa sembra riflettere un cambiamento nelle modalità di gestione delle carriere e delle esigenze professionali di questa fascia di popolazione.

"Con la presente, comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni volontarie dal mio incarico": è questa la formula che viene scritta alle aziende quando si rinuncia al posto di lavoro: ma cosa si nasconde dietro questa scelta? Una decisione strategica? Una scelta libera o un'esigenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Boom di imprese femminili: oltre 37mila imprenditrici guidano il cambiamento dell'economia