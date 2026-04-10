Parma-Napoli settore ospiti sol out per la sfida del Tardini

Il settore ospiti dello stadio Tardini di Parma è stato completamente esaurito per la partita tra Parma e Napoli. I biglietti destinati ai tifosi ospiti sono stati venduti integralmente, confermando la forte presenza dei supporter napoletani nel settore riservato. La vendita dei tagliandi si è conclusa senza disponibilità residue, rendendo il settore ospiti sold out per questa sfida di campionato.

Una certezza emerge con forza: il popolo napoletano continua a sostenere la squadra senza esitazioni, alimentando la convinzione che la corsa allo scudetto sia ancora apertissima. A confermarlo è anche l’entusiasmo registrato in vista della trasferta di Parma. Il dato sui biglietti parla chiaro: il settore ospiti dello stadio Tardini è già completamente esaurito. Come comunicato dal club emiliano attraverso i propri canali ufficiali, sono stati venduti tutti i 3.500 tagliandi disponibili, nel rispetto delle normative vigenti. Per la sfida di domenica, dunque, il Napoli potrà contare su un importante seguito anche lontano da casa. Sugli spalti ci saranno i tifosi azzurri non residenti in Campania, possessori della fidelity card della SSC Napoli, pronti a sostenere la squadra guidata da Antonio Conte in una gara che si preannuncia decisiva. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Parma-Napoli, settore ospiti sol out per la sfida del Tardini Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, trasferta vietata ma settore ospiti sold out: Tardini già pieno d’azzurro” Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | PARMA-NAPOLI: INFO PREVENDITA BIGLIETTI; Parma-Napoli: info biglietti; Ufficiale – parma napoli da oggi in vendita i tagliandi trasferta vietata ai residenti in campania; IO NON POSSO ENTRARE | Parma-Napoli, l'incredibile regola fissata contro i napoletani: no ai tifosi ospiti. Parma-Napoli, settore ospiti del Tardini già sold outIl Napoli affronterà il Parma, domenica al Tardini, per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A, e per il settore ospit ... ilnapolionline.com Parma-Napoli, il settore ospiti è sold out. La nota ufficiale degli emilianiNon si frena la passione dei tifosi del Napoli. Il settore ospiti del Tardini, teatro del match degli azzurri col Parma, ha già fatto registrare il tutto esaurito. areanapoli.it #ParmaNapoli, #Hojlund sta meglio! CdS: "Cresce l'ottimismo per il suo recupero" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Parma-Napoli--Hojlund-sta-meglio--CdS---Cresce-l-ottimismo-per-il-suo-recupero--147229.aspx #Napoli - facebook.com facebook Parma-Napoli, biglietti Settore Ospiti polverizzati in poche ore nonostante il divieto x.com