Domenica alle 15 si gioca Parma-Napoli, una partita che può influenzare la posizione in classifica di entrambe le formazioni. Per il reparto offensivo, Politano sembra essere favorito per partire dall'inizio, anche se Gutierrez potrebbe essere spostato sulla fascia sinistra. La sfida si presenta come una delle più interessanti del weekend, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti.

Domenica alle 15 il Parma ospita il Napoli in una sfida importante per la classifica e per le ambizioni stagionali delle due squadre. Cuesta e Conte arrivano al match con scelte di formazione da sciogliere tra assenze, rientri e possibili sorprese dell’ultimo minuto. Ecco le probabili formazioni offerte da Sky Sport. Parma. Nella difesa della squadra di Cuesta, dopo una girandola di assenze dovute a squalifica, tornano tutti a disposizione ma il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Pellegrino. Cambio forzato quindi là davanti e non sarà semplice capire la soluzione visto che Pellegrino è titolare inamovibile. Oristanio, Ondrejka e Elphege le tre diverse soluzioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Parma-Napoli, le probabili formazioni: Politano è in pole ma Gutierrez potrebbe traslocare sulla sinistra

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Gutierrez torna titolare, si rivedono anche i Fab 4Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Leggi anche: Napoli-Roma, le probabili formazioni: Elmas di nuovo a centrocampo, sostituito da un Politano leggermente più avanzato

Temi più discussi: Parma-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Caso Lukaku, il giocatore in Italia dopo Parma-Napoli.

Parma-Napoli, le probabili formazioni: Politano è in pole ma Gutierrez potrebbe traslocare sulla sinistraParma-Napoli, probabili formazioni e ultime novità: rientri importanti, assenze pesanti e dubbi di formazione per Cuesta e Conte. ilnapolista.it

Parma-Napoli, le probabili formazioni: Elphege alla prima da titolare in A, Conte ha un dubbioLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Napoli (Domenica 12 aprile, ore 15.00, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN): Come arriva il Parma In. m.tuttomercatoweb.com

VERSO PARMA-NAPOLI: CONTE HA UN SOLO DUBBIO DI FORMAZIONE - facebook.com facebook

Parma-Napoli, biglietti Settore Ospiti polverizzati in poche ore nonostante il divieto x.com