Parma-Napoli dove vedere la partita in tv e streaming

Domani si gioca la partita tra Parma e Napoli, con la squadra ospite che cerca di mantenere il secondo posto in classifica. La sfida si svolgerà sia in diretta tv che in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l'incontro da casa o in mobilità. L’obiettivo del Napoli è diminuire il gap con la prima in classifica, che domenica affronterà una trasferta difficile contro una squadra di metà classifica.

Napoli di scena a Parma per blindare il secondo posto e provare a ridurre le distanze dall'Inter capolista, che dovrà affrontare l'insidiosissima trasferta di Como. Gli azzurri scenderanno in campo al Tardini contro gli uomini di Cuesta domenica 12 aprile alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie APARMA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 20,45 Parma e Juventus scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita... Milan Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AMILAN PARMA STREAMING TV – Oggi, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18 Milan e Parma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita... Lazio-Napoli, la doppia espulsione di Mazzocchi e Marusic Temi più discussi: Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Napoli: probabili formazioni e statistiche; SERIE A ENILIVE | PARMA-NAPOLI: INFO PREVENDITA BIGLIETTI; Parma-Napoli: info biglietti. Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioniIl Napoli vuole provare a mettere pressione all'Inter portandosi a -4 dalla vetta: la partita contro il Parma, non ancora salvo, è fondamentale per il discorso Scudetto. goal.com Serie A, Parma-Napoli: data e orario. Dove vederla in streaming e diretta TVGli azzurri sfidano i ducali nella sfida del 32esimo turno di campionato. Tutte le info su dove seguire Parma-Napoli in tv e streaming. areanapoli.it Il Napoli si prepara alla trasferta di Parma con un attaccante in più - facebook.com facebook Parma-Napoli, biglietti Settore Ospiti polverizzati in poche ore nonostante il divieto x.com