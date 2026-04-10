Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Parma e Napoli allo stadio Tardini. Il Napoli, dopo aver conquistato il secondo posto in classifica, affronta la squadra locale in un match che promette di essere importante per entrambe le squadre. Le formazioni ufficiali e le quote per le scommesse saranno rese note prima del calcio d’inizio.

Il Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al tardini per sfidare Il Parma. I partenopei sono a -7 dalla retta e proveranno a farli tutto per mantener vivo il campionato, ma la sensazione è che la priorità resti quella di tenere lontano le inseguitrici e chiudere nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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Napoli vs Parma, Pronostico

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