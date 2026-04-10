Il Napoli si avvicina alla partita contro il Parma con una notizia riguardante Rasmus Hojlund. L’attaccante, che aveva saltato la sfida contro il Milan a causa di un’influenza, si è allenato con il gruppo a Castel Volturno. La presenza di Hojlund potrebbe essere una possibilità per il tecnico di schierarlo in vista della prossima partita. La squadra si sta preparando alla trasferta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Il Napoli si prepara alla trasferta di Parma con una notizia positiva per Conte: Rasmus Hojlund, fermato dall’influenza nella partita contro il Milan, è tornato sul campo di Castel Volturno e si è allenato insieme al resto del gruppo. Non è ancora al cento per cento, ma la sua presenza è un segnale positivo, in attesa degli ultimi aggiornamenti prima della gara. Hojlund in campo? Conte non vuole rischi. Il danese si è allenato a Castel Volturno con i suoi compagni dopo che la sindrome influenzale l’ha fermato contro il Milan. Non è una notizia da poco, perché Hojlund in questo momento rappresenta un pilastro del calcio di mister Conte. Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Rasmus non è ancora al massimo della condizione, ma ha altri due allenamenti per recuperare forze ed energie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Parma-Napoli, come sta Hojlund? Le ultime da Castel Volturno

Napoli, come sta Hojlund? Le ultime verso la sfida contro il ParmaRasmus Hojlund sarà recuperato per la trasferta del Napoli a Parma dopo l’assenza forzata contro il Milan per un attacco influenzale.

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