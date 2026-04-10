Una rappresentante di un'organizzazione russa per i diritti umani ha dichiarato di non conoscere l'identità dell'imputato coinvolto in un procedimento legale. La discussione si è svolta in modo rapido e senza la presenza del pubblico. L'esame si è tenuto in un ambiente riservato, senza consentire l'accesso ai mezzi di comunicazione o al pubblico. La portavoce ha affermato di non avere informazioni precise sulla persona coinvolta nel procedimento.

R oma, 9 apr. (askanews) – Dopo un esame sommario e a porte chiuse, a cui non sono stati ammessi nemmeno gli avvocati, la Corte Suprema russa ha dichiarato “estremista” la Ong per i diritti umani “Memorial”, una delle ormai poche voci critiche del regime di Vladimir Putin, che fin dalla tarda epoca sovietica ha documentato le persecuzioni politiche dei successivi regimi russi, incluse ricerche sulle vittime delle purghe di Iosif Stalin. Come spiega la rappresentante legale del gruppo Natalia Sekretareva, contattata dall’Afp in Brasile, da dove lavora, il sistema persecutorio messo in atto dal regime contro i suoi dissidenti è “assurdo” perché avvolto dal segreto più totale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Parla una rappresentante dell'Ong russa Memorial per i diritti umani: «Non abbiamo la minima idea di chi sia effettivamente l'imputato»

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Alla base dell’intervento, una segnalazione del sindacato Nursind, che parla di comportamenti ritenuti non episodici ma ripetuti nel tempo, già oggetto di precedenti rilievi e giudicati non in linea con i principi di collaborazione e correttezza professionale - facebook.com facebook

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