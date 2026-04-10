La Parigi-Roubaix del 2026 vedrà la partecipazione di numerosi corridori italiani, con Filippo Ganna tra i favoriti. La corsa si svolgerà domenica 12 aprile, seguendo il Giro delle Fiandre, e rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione ciclistica. Tra gli atleti italiani iscritti, ci sono diversi nomi noti, pronti a sfidarsi sulle strade francesi. La gara si svolge in un contesto di grande attenzione internazionale.

Dopo il Giro delle Fiandre, la settimana “santa” del ciclismo mondiale si concluderà domenica 12 aprile con un altro grande appuntamento. Sarà infatti il turno della terza Classica Monumento della stagione: la Parigi-Roubaix 2026. La corsa francese, giunta alla sua 123esima edizione, propone un percorso di 258,3 chilometri in cui non mancherà lo spettacolo con i classici settori in pavé ed alcuni iconici passaggi prima del traguardo nel velodromo. Si rinnova, ad una settimana di distanza, il duello tra i due grandi favoriti per la vittoria. Tadej Pogacar, dopo il grande successo nella Ronde van Vlandereen, cerca ora di conquistare la Regina delle Classiche, unica grande classica mancante nel suo ricchissimo palmares. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026: tutti gli italiani in gara. Filippo Ganna la punta

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PERCORSO E FAVORITI PARIGI-ROUBAIX 2026 / FILIPPO GANNA LA PUO VINCERE!

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