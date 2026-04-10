Parcheggi a Mandello ecco come rinnovare il bollino blu
A Mandello sono aperti i rinnovi del “Bollino Blu - Permesso 20262027”, che permette di parcheggiare nelle zone a strisce blu senza pagare. Il permesso sarà valido dal primo aprile 2026 fino al 31 marzo 2027. Chi possiede già il bollino può procedere al rinnovo, mentre altri interessati possono richiederlo presso gli uffici competenti. La novità riguarda la possibilità di continuare a sostare senza tariffa nelle aree designate.
Sono disponibili a Mandello i rinnovi del “Bollino Blu - Permesso 20262027”, valido dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027, che consente la sosta nelle aree delimitate da strisce blu senza pagamento della tariffa oraria.Il permesso è dematerializzato: non viene rilasciato alcun contrassegno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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