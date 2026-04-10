Paper Week casertano protagonista | trekking sui Colli Tifatini e impianti aperti a Mondragone

Da aprile 13 a 19 si svolge la Paper Week, una manifestazione nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, promossa dall’azienda che si occupa di gestire i materiali riciclabili. Nel corso della settimana, nel territorio casertano si svolgono attività di trekking sui Colli Tifatini e sono aperti alcuni impianti di trattamento e riciclo.