Paper Week casertano protagonista | trekking sui Colli Tifatini e impianti aperti a Mondragone
Da aprile 13 a 19 si svolge la Paper Week, una manifestazione nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, promossa dall’azienda che si occupa di gestire i materiali riciclabili. Nel corso della settimana, nel territorio casertano si svolgono attività di trekking sui Colli Tifatini e sono aperti alcuni impianti di trattamento e riciclo.
Dal 13 al 19 aprile torna la Paper Week, la settimana nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone promossa da Comieco. Anche la Campania è protagonista con un calendario diffuso che coinvolge cittadini, scuole e associazioni: 14 iniziative sul territorio e 11. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Al via la VI Edizione della Paper Week di Comieco: in Puglia 9 iniziative e 10 impianti aperti: c’è la Spagnuolo di ManfredoniaAL VIA LA VI EDIZIONE DELLA PAPER WEEK DI COMIECO: IN PUGLIA 9 INIZIATIVE E 10 IMPIANTI APERTI PER RACCONTARE IL RICICLO DI CARTA E CARTONE.
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