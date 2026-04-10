Paola Iezzi ha pubblicato un nuovo singolo intitolato «Strade diverse, ma stessa direzione». La canzone, che richiama ricordi e sentimenti, ha suscitato emozioni tra i fan, specialmente considerando il legame con sua sorella Chiara. La pubblicazione segna un ritorno nel panorama musicale dopo un periodo di assenza, attirando l’attenzione di chi segue la carriera dell’artista. La canzone è stata accolta con entusiasmo da chi ha condiviso momenti con la cantante in passato.

Un ritorno musicale che profuma di ricordi e sentimenti profondi. Paola Iezzi torna con un nuovo singolo capace di toccare corde intime, riaccendendo inevitabilmente anche l’attenzione sul legame con la sorella Chiara. Tra suggestioni sonore anni Ottanta e un racconto carico di emozione, il brano sembra parlare proprio di quei rapporti che cambiano forma ma non si spezzano mai davvero, lasciando nei fan una scia di nostalgia e domande. La nuova canzone di Paola Iezzi per dire addio a Chiara: ecco Stessa direzione. Il nuovo singolo Stessa direzione, disponibile da oggi 10 aprile, nasce dalla collaborazione con Riccardo Zanotti, Raige e Marco Paganelli, che ne ha curato anche la produzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paola dice addio a Chiara con la nuova canzone «Strade diverse, ma stessa direzione»: fan commossi

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