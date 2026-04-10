Pantere Lucca | sfida contro Grosseto tra sfide logistiche e sogni

Le Pantere Lucca hanno iniziato il campionato di baseball affrontando i Phoenix di Grosseto in una partita che segna il debutto stagionale. La squadra si trova a dover gestire alcune difficoltà logistiche, in particolare la mancanza di un campo di proprietà, che influisce sull'organizzazione delle sedute di allenamento e delle partite. La sfida tra le due formazioni ha avuto luogo senza ulteriori dettagli sulla data e sul risultato.

Le Pantere Lucca affrontano la sfida inaugurale del campionato baseball contro i Phoenix di Grosseto, gestendo al contempo le difficoltà logistiche legate alla mancanza di un campo proprio. La squadra deve far fronte alla chiusura dell’impianto dell’Acquedotto, attualmente impegnato in lavori di ristrutturazione, spostando le proprie attività agonistiche e preparatorie tra Lastra a Signa e Santa Maria a Colle. Logistica e resilienza: il percorso delle Pantere tra campi ospiti e allenamenti alternativi. La gestione operativa del club lucchese richiede un costante adattamento spaziale. Senza la possibilità di utilizzare il diamante dell’Acquedotto, la preparazione atletica e tecnica si è concentrata presso il campo di calcio di Santa Maria a Colle, grazie a una concessione ottenuta dal Comune di Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pantere Lucca: sfida contro Grosseto tra sfide logistiche e sogni Via Toledo: Tre anni di lavori tra storia, turismo e sfide logistiche per Napoli.I lavori di riqualificazione di via Toledo, con una stima di durata di tre anni come annunciato dall'assessore Edoardo Cosenza, non rappresentano... Baseball, Serie A Gold: Grosseto tra sfide tecniche e nuovi obiettiviIl campionato nazionale di baseball, che vede protagonista la serie A gold, sta per prendere il via nel fine settimana con l’imminente esordio dei... Argomenti più discussi: Coppa Italia A2 Softball, weekend di Pasqua decisivo: in palio l’accesso alle Final Four - Federazione Italiana Baseball Softball; Softball: la Voden Legnano vola alle Final Four di Coppa Italia; Coppa Italia A2 Softball 2026: definite le quattro finaliste - Federazione Italiana Baseball Softball. Pantere Lucca, esordio in campionato con Phoenix GrossetoGare interne a Lastra a Signa in attesa dell'Acquedotto, allenamenti a S.Maria a Colle. L'ex Mastroianni in serie A Silver con la Fiorentina ... luccaindiretta.it Nuove Pantere Lucca, Milano Baseball 1946, Castionese Softball e Legnano Baseball e Softball: - facebook.com facebook