Panno l’ultimo filo si strappa Acquirenti ancora non pervenuti | Noi qui da mesi senza un euro

Un’impresa si trova in una fase critica, con l’ultimo filo di continuità che si sta spezzando. I proprietari riferiscono di essere da mesi senza entrate e ancora non hanno ricevuto offerte concrete da parte di acquirenti interessati. La situazione resta in attesa, con i potenziali compratori presenti ma ancora non decisi a fare un passo definitivo. La mancanza di segnali concreti mantiene incerte le prospettive future dell’attività.

Appesi al filo di compratori che ci sono ma non si svelano, né fanno il passo decisivo. Almeno per ora. Nonostante il pressing della Regione che la vertenza del Panno Casentino se l’è caricata sulle spalle, portando avanti una missione per salvare un tessuto che ha secoli di storia, simbolo dell’identità della valle aretina. A Firenze il tavolo istituzionale è aperto da mesi e si lavora per trovare una soluzione definitiva. "La prossima settimana è in agenda una nuova riunione in Regione con alcuni imprenditori interessati all’acquisto, ma ad ora non c’è niente di concreto", mastica amaro Andrea Fastoni (nella foto accanto) che insieme a... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panno, l’ultimo filo si strappa. Acquirenti ancora non pervenuti: "Noi qui da mesi senza un euro" Leggi anche: Panno Casentino, ultima chance: da mesi senza cassa integrazione. E il marchio storico rischia di sparire Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesiUn 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. ULTIMO - QUEL FILO CHE CI UNISCE TESTO Panno del Casentino appeso all’ultimo filo:Bloccate i licenziamentiLo spiraglio si è aperto al tavolo di crisi convocato dalla Regione, attorno al quale si sono seduti i rappresentanti della fabbrica di Soci, gli esperti della direzione competitività territoriale, ... lanazione.it Panno appeso all’ultimo filo. Impianti verso la venditaNon possiamo andare avanti così: mettiamo in vendita i macchinari. Andrea Fastoni e Roberto Malossi sono a un passo dal gettare la spugna, dopo aver resistito un anno senza stipendio. Aspettavamo ... lanazione.it