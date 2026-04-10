Da sei mesi, le famiglie coinvolte e le aziende del settore tessile del Casentino vivono una situazione di totale assenza di sostegno economico, senza ricevere cassa integrazione. Il marchio storico, simbolo della tradizione locale, rischia di scomparire a causa delle difficoltà finanziarie, mentre circa un centinaio di persone dipendono direttamente da questa attività. La crisi si protrae da tempo, alimentando preoccupazioni tra lavoratori e imprenditori.

Arezzo, 10 aprile 2026 – “Senza un euro da sei mesi, non ce la facciamo più”. Dodici famiglie camminano sull’orlo del precipizio e con loro il Panno del Casentino, oltre a un microcosmo di aziende che danno lavoro a un centinaio di persone. Maurizio Fastoni lavora nella fabbrica di Soci, chiusa da luglio per mancanza di commesse, da ventiquattro anni e di “alti e bassi” ne ha visti tanti, ma “adesso la situazione è veramente grave. Siamo tutti in difficoltà. Nella mia famiglia lavoro solo io, ho un figlio di 8 anni e in questi sei mesi con mia moglie abbiamo tirato la cinghia per andare avanti utilizzando i nostri risparmi. Ci danno una mano i nostri genitori per bollette e spesa alimentare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panno Casentino, ultima chance: da mesi senza cassa integrazione. E il marchio storico rischia di sparire

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