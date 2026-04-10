Francesco Dolci ha commentato le accuse mosse dalla madre di Pamela Genini, definendole false e affermando di essere rimasto stupito dalle affermazioni dei familiari dell'ex partner. Dopo l'intervento dei carabinieri, Dolci ha espresso il suo stato d'animo, dichiarando di essere amareggiato per quanto accaduto. La vicenda si concentra sulle dichiarazioni e sui riscontri ufficiali riguardanti le accuse rivolte e le risposte fornite dalle parti coinvolte.

Scontro tra la famiglia di Pamela Genini e l’ex fidanzato Francesco Dolci. Dopo la profanazione della tomba, la madre Una Smirnova continua ad accusare Dolci. In un’ultima occasione ha chiamato i carabinieri, denunciando la presenza dell’uomo nella proprietà privata. Dolci ha risposto respingendo ogni accusa di “ossessione”. Secondo lui, in questa situazione ci stanno guadagnando solo Gianluca Soncin e chi ha mutilato il corpo della vittima. Francesco Dolci: “Amareggiato” Dopo che la madre di Pamela ha chiamato i carabinieri, Francesco Dolci a La vita in diretta ha deciso di rispondere alle accuse di Una Smirnova. “I carabinieri sono stati chiamati dicendo che eravamo in una proprietà privata”, spiega l’inviato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci "amareggiato e stupito" dalle accuse dei familiari dell'ex: "Solo falsità"

Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mammaProseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con l’attenzione che si concentra su una possibile azione esperta e rapida.

Pamela Genini e la tomba profanata, la versione dell’ex fidanzato Francesco Dolci: “Vittima di criminali internazionali”Strozza (Bergamo), 1 aprile 2026 – Per ora in questa storia macabra non si riesce a individuare un movente privilegiato.

Temi più discussi: Pamela Genini, parla la madre dopo la tomba profanata: Quello che dice Francesco Dolci sono solo bugie; Ore 14 2025/26 - Profanata tomba di Pamela Genini, l'ex Francesco: Temo per la mia vita - 31/03/2026 - Video; Pamela Genini era finita in un brutto giro, secondo l'ex fidanzato Francesco Dolci: Veniva usata; Pamela Genini e il mistero del velo che copriva il volto: la stoffa piegata e lasciata nel loculo. La madre: Dolci era ossessionato.

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Pamela Genini, si indaga sulla tomba profanata: al lavoro l'esperta del caso Garlasco. E spuntano dettagli inquietanti - facebook.com facebook

Pamela Genini, tomba profanata e testa tagliata: caccia al Dna #pamelagenini x.com