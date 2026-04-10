Il nuotatore italiano si trovava in Turchia per una competizione quando è stato colpito da eventi legati a tensioni internazionali, tra missili e gare cancellate. Con l’obiettivo di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028, ha anche un’altra passione, quella per il mondo della dirigenza sportiva, e non esclude di intraprendere questa strada in futuro. La sua fidanzata, anche lei atleta, ha conquistato un oro in più, condividendo con lui il successo e la vita di atleta.

Il ritorno di Greg tra il viaggio a vuoto in Australia (gara saltata), i voli cancellati per il conflitto in Iran, fino alla voglia intatta di adrenalina e lo sguardo già rivolto a Los Angeles. Gregorio Paltrinieri racconta una stagione atipica, segnata da imprevisti e nuove consapevolezze. Un leader simbolo del movimento sportivo italiano che non ha esitato a replicare all’ormai ex presidente della Federcalcio, Gravina, sugli sportivi dilettanti: "Io, quando perdo, penso a me stesso e faccio un’analisi di ciò che sbaglio, senza tirare in mezzo altri". Paltrinieri, partiamo dall’odissea in Australia. Che cosa è successo davvero? "Ero lì poche settimane fa per una gara in mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paltrinieri: "Australia, che odissea tra missili e gare cancellate. Futuro da dirigente? Non escludo nulla"

“Vanina 2”, intervista esclusiva a Giusy Buscemi: “Vanina si troverà divisa tra Paolo e Manfredi. Se non ci fosse stata Miss Italia non sarei qui oggi. Ballando con le Stelle? Non escludo mai nulla”La fiction “Vanina – Un vicequestore a Catania” torna su Canale 5 dal 4 marzo, con Giusy Buscemi protagonista nei panni del vicequestore catanese.

Da Monza al Qatar per un tirocinio in hotel, l’odissea di tre studenti dell’alberghiero: “Missili ed esplosioni, un incubo”Monza – L’istituto alberghiero Olivetti di Monza ha contatti in tutto il mondo per organizzare stage formativi ai propri studenti.