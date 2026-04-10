Palladino a lezione da Ancelotti | ecco perché la sua Atalanta è seconda solo all' Inter

Nel campionato in corso, l’Atalanta di Palladino si trova al secondo posto in classifica, dietro solo all’Inter. Dopo aver sostituito Juric alla guida della squadra, l’allenatore ha portato a termine un processo di rinnovamento che ha coinvolto anche alcuni giocatori chiave come De Roon. Fino a questo momento, l’Atalanta ha ottenuto risultati che la collocano tra le migliori del torneo, con una sola squadra che ha fatto meglio in campionato nel 2026.

Nel 2026 soltanto l'Inter in campionato ha fatto meglio dell'Atalanta di Palladino, che dopo aver preso il posto di Juric ha rigenerato De Roon e compagni. Il suo segreto? Basta pensare alla sua esperienza dello scorso anno con la Fiorentina per tirare le somme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palladino a lezione da Ancelotti: ecco perché la sua Atalanta è seconda solo all'Inter Leggi anche: Inter Atalanta, Palladino recupera due pedine fondamentali? Ecco come stanno Ederson e… L’Atalanta domina l’Europa: la lezione di Palladino alle Grandi in crisiNella serata di ieri, il panorama calcistico continentale ha eletto Bergamo a nuova capitale morale del calcio italiano, consacrando il lavoro di... Temi più discussi: 15:45 - Carratelli sicuro: Conte farà vacanza e poi Nazionale! Dico Palladino-Napoli come nuovo allenatore; Palladino: Visioni completamente diverse con la dirigenza a Firenze, io alleno per ambizione. Non so quando li rifaranno 65 punti; De Ketelaere ritrova il Lecce: l’Atalanta di Palladino a caccia di punti europei; Beccantini inquadra lo scontro Champions: La Dea è tornata grande. Palladino ha il calcio fresco che serve. PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Bayern Monaco 1-6: brutta lezione per PalladinoVoti, top e flop della sfida del New Balance Arena, valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League Dopo aver sconfitto ed eliminato il Borussia Dortmund nei Play Off, all’Atalanta ... calciomercato.it Palladino spiega cosa significhi affrontare il Bayern: Da casa non si vede, sembra un altro sportRaffaele Palladino sbalordito dalla netta differenza vista in campo nelle due partite giocate dall’Atalanta contro il Bayern. Il tecnico della Dea: Sembra un altro sport. Breaking news e storie del ... fanpage.it