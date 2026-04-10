Palermo tragico incidente sul lavoro | morti due operai caduti da una gru

A Palermo, due operai sono deceduti dopo essere caduti da una gru durante i lavori di ristrutturazione di un edificio in via Ruggero Marturano, vicino all’incrocio con via Ammiraglio Rizzo, nei pressi della chiesa Don Orione. L'incidente si è verificato nel cantiere di un palazzo e ha provocato la morte immediata di entrambi i lavoratori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per loro non c’è stato nulla da fare.

Un nuovo tragico incidente sul lavoro questa volta macchia di sangue la città diPalermo. In via Ruggero Marturano, vicino all’incrocio con via ammiraglio Rizzo nei pressi della chiesa Don Orione,due operai hanno perso la vita cadendo da una gru di un cantiere che sta ristrutturando un palazzo. Mentre unterzo operaiodella ditta di pneumatici Gammicchia èrimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto dalla gru, ed è ora ricoverato a Villa Sofia. Un drammatico incidente mortale su cui la polizia sta indagando perfar piena luce sulla vicenda e riuscire a ricostruire con esattezza la dinamica ed individuare le responsabilità per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Palermo, tragico incidente sul lavoro: morti due operai caduti da una gru Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru Temi più discussi: Tragico incidente ad Acquedolci: due morti e un ferito sulla strada statale 113; VIDEO | Scontro treno-rimorchio, il tragico incidente ferroviario al passaggio a livello; Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto il 19enne Maechel Dantone; Bologna, precipita dalla tromba delle scale di una palazzina mentre gioca con gli amici: morto un 12enne. Cede il braccio di una gru a Palermo: due operai morti, un ferito gravePALERMO – Tragico incidente sul lavoro questa mattina in via Ammiraglio Rizzo, all’angolo con via Ruggero Marturano. Il cedimento del braccio di una gru ... newsicilia.it Palermo, tragico incidente con due morti in via Marturano VIDEOPALERMO- Due morti sul lavoro a Palermo. La tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano, una traversa di via Ammiraglio Rizzo, nella zona della fiera del Mediterraneo. livesicilia.it I nostri convocati per #FrosinonePalermo - facebook.com facebook Palermo, sequestrati oltre 4 quintali di prodotti ittici non in regola. Nei controlli dei Nas cozze, vongole e ostriche conservate nel degrado ma anche pesce "fantasma" senza etichette nei ristoranti @TgrRai x.com