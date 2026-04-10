Palermo pari e rimpianti | a Frosinone finisce 1-1 il secondo posto resta a 4 punti

Il Palermo di Pippo Inzaghi ottiene un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Frosinone, nel match disputato allo Stirpe. La rete di Calò su punizione entra nel finale, rispondendo al gol di Ranocchia messo a segno nella ripresa. Con questo risultato, i siciliani conservano il secondo posto a quattro punti di distanza dalla vetta. Il match si conclude senza ulteriori reti, lasciando invariato il distacco tra le squadre in classifica.

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna dallo Stirpe con un punto in tasca, il big match col Frosinone finisce 1-1: succede tutto nella ripresa, Ranocchia nel finale risponde alla magistrale punizione di Calò. Una bella partita quella giocata dai rosanero: avrebbero meritato di più, soprattutto per le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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70 minuti del Frosinone a non rischiare il secondo posto, il Palermo non ci mette mai la giusta cattiveria, e al 75' clamorosa punizione di Giacomo Calò del Frosinone, regista che a 29 anni vive la migliore stagione in carriera con 8 gol, che condanna il Palermo x.com

Live | Frosinone-Palermo 0-0, squadre in campo per la ripresa. Entra Peda per Rui Modesto Gli aggiornamenti: https://qds.it/serie-b-live-frosinone-palermo-diretta-partita-cronaca-risultato/ - facebook.com facebook