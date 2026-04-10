Palermo nasce il nuovo hub per salvare la credibilità del giornalismo

A Palermo è stata presentata ufficialmente la Fondazione Giornalismo Mediterraneo ETS, un’organizzazione creata per rafforzare il rapporto tra l’informazione e i cittadini. L’evento si è svolto presso la Galleria d’Arte Moderna, coinvolgendo rappresentanti del settore giornalistico e istituzionale. La fondazione si propone di intervenire in un momento in cui si registra una crescente sfiducia nei confronti dei mezzi di comunicazione.

A Palermo, presso la Galleria d’Arte Moderna (GAM), è stata presentata ufficialmente la Fondazione Giornalismo Mediterraneo ETS, un’organizzazione nata per ricostruire il legame tra l’informazione e i cittadini in un periodo di profonda sfiducia. Il progetto, che ha la collaborazione tra Civita Sicilia e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, affonda le sue basi in un percorso di riflessione iniziato sette anni fa attraverso iniziative come il workshop Il giornalismo che verrà e la 10 Points Unconference, eventi che hanno già portato in Sicilia una rete internazionale di professionisti del settore. Un nucleo di esperti per una missione globale partendo dalla Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, nasce il nuovo hub per salvare la credibilità del giornalismo Forlì rilancia il centro: nasce l’Hub per salvare i negozi storiciIl cuore pulsante di Forlì punta a una trasformazione strutturale per non restare ai margini dell’evoluzione urbana. Nuovo impulso al giornalismo: nasce il premio Ceccatelli e cresceIl Parlamento europeo ha confermato il proprio sostegno al premio giornalistico dedicato alla memoria di Sassoli, un riconoscimento che punta a... Temi più discussi: Tra mare, parchi e installazioni immersive: a Palermo nasce il Gateway della Biodiversità, un nuovo...; A Palermo, scienza, arte e solidarietà suonano la stessa melodia — Italiano; Tolto alla mafia ora torna alla città: nasce un nuovo centro per l'autismo a Palermo; Cultura, nasce a Palermo Anemos: nuovo canale YouTube dedicato alla poesia ideato da A-Kube. A Palermo il Forum delle Culture, per una città veramente inclusivaIl nuovo Forum delle culture di Palermo si configura dunque come un’evoluzione significativa rispetto alle esperienze precedenti: una struttura più aperta, capace di coinvolgere istituzioni, associazi ... blogsicilia.it Cultura, nasce a Palermo il nuovo canale YouTube AnemosPALERMO – Si chiama Anemos il nuovo canale Youtube dedicato alla poesia ideato da A-Kube Adv, l’incubatore che punta a valorizzare le tante intelligenze del territorio siciliano per un dialogo tra ... livesicilia.it RIFIUTI IN SICILIA, SCHIFANI: “ENTRO IL 2028 I TERMOVALORIZZATORI DI PALERMO E CATANIA. SVOLTA STORICA PER L’ISOLA” Una svolta definita “storica” dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sul futuro della gestione dei rifiuti nell’I - facebook.com facebook «Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di #Palermo e di #Catania, un traguardo storico per la #Sicilia». Ad annunciarlo è il presidente della #RegioneSiciliana, @RenatoSchifani”. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… x.com