Palermo morti due operai caduti da una gru

A Palermo, due operai sono deceduti dopo essere caduti da una gru durante un intervento lavorativo. Un altro operaio è riuscito a salvarsi ed è rimasto illeso. La notizia è stata riportata da Pierluigi Vito. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Due operai sono morti dopo essere caduti da una gru; un terzo è rimasto illeso. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Palermo, morti due operai caduti da una gru Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru Palermo, morti due operai caduti da una gru Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Cadono da una gru, morti due operai a Palermo; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Incidenti sul lavoro: morti un vigile del fuoco in Veneto e due operai in Sicilia, feriti tra Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruLa tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici ... tg24.sky.it VIDEO| Tragedia sul lavoro a Palermo, crolla il cestello di una gru: morti due operaiTragedia del lavoro a Palermo, dove due operai sono morti a seguito del crollo di un cestello per lavori edili in via Ruggero Marturano ... dire.it Segui con La Sicilia la diretta testuale di Frosinone-Palermo, calcio d'inizio alle 20.30! - facebook.com facebook Cede il 'braccio' di una gru: morti due operai a Palermo x.com