Mercoledì 15 aprile alle 17:30, la Libreria Macaione di Palermo ospiterà un incontro con Gianni Palagonia, autore del libro Tracce di verità. L'evento si concentrerà sulla figura di un ufficiale di polizia che ha deciso di parlare pubblicamente, affrontando temi legati alla criminalità organizzata e alle sue implicazioni. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto diretto con il pubblico.

Il prossimo mercoledì 15 aprile, alle ore 17:30, la Libreria Macaione di Palermo ospiterà un confronto diretto con Gianni Palagonia, autore del nuovo volume Tracce di verità. Memorie scomode di uno sbirro, pubblicato da Multiverso Edizioni. L’incontro vedrà il coinvolgimento di Piergiorgio Di Cara, poliziotto e scrittore, che guiderà il dialogo insieme all’editrice Rita Gianformaggio. Tra indagini sul campo e testimonianze vissute. Le pagine di questa nuova uscita editoriale non si limitano alla narrazione letteraria, ma scavano nelle esperienze dirette di Giuseppe Monforte, che utilizza lo pseudonimo di Gianni Palagonia per trasporre sulla carta la propria realtà professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, lo sbirro che rompe il silenzio: verità e ombre della mafia

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