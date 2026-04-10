Palazzaccio la critica di Cesena Siamo Noi | Solo interventi provvisori e nessuna visione futura

A poche settimane dalla commemorazione della Battaglia del Monte del 1832, Cesena Siamo Noi ha nuovamente criticato lo stato del Palazzaccio, evidenziando che gli interventi finora realizzati sono soltanto provvisori. L'associazione ha sottolineato l'assenza di un progetto di valorizzazione o di recupero del monumento, e ha evidenziato come non siano state messe in atto iniziative concrete per definire il futuro del sito.

“A distanza di settimane dalla commemorazione della Battaglia del Monte del 20 Gennaio 1832, come Cesena Siamo Noi vogliamo denunciare ancora una volta l'assenza di un progetto di valorizzazione del Palazzaccio, di alcun progetto di recupero e di alcuna visione sul destino di uno dei monumenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Polizia Locale, Cesena Siamo Noi: "Nessun rafforzamento, la carenza strutturale è di 40 agenti""Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale prova a raccontare ai cittadini una storia rassicurante: la Polizia Locale sarebbe stata 'rafforzata'... Case a prezzi accessibili e anticipi per le ristrutturazioni: la formula di Cesena Siamo Noi per l'emergenza casaUn fondo fino a 35mila euro per i proprietari che rimettono gli alloggi sul mercato a canoni calmierati: il gruppo consiliare lancia il piano... Cole-Cesena, ci siamo: l'allenatore è già in città, stanotte la firmaAshley Cole al Cesena, ci siamo. Come raccolto dalla redazione di TMW, l'allenatore inglese è già in città e stanotte limerà gli ultimi dettagli prima di firmare il nuovo contratto con gli emiliani. L ... tuttomercatoweb.com Cesena, ci siamo per Antonucci: arriverà in prestito con diritto. E obbligo in caso di AProprio la scorsa settimana, in una lunga intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'agente di Mirko Antonucci, Paolo Paloni, aveva parlato del suo assistito, in uscita ... m.tuttomercatoweb.com