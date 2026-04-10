Palantir il braccio privato del Deep State americano

Palantir Technologies è un’azienda statunitense nota per il suo ruolo nel settore della tecnologia e dell’intelligence. Fondata negli anni 2000, è coinvolta nello sviluppo di software per analizzare grandi quantità di dati, spesso utilizzati da enti governativi e forze dell’ordine. La società è stata al centro di discussioni pubbliche riguardo alle sue collaborazioni con agenzie di sicurezza e alle modalità di utilizzo delle informazioni raccolte.

Palantir Technologies è l’azienda che incarna maggiormente il lato più oscuro dell’Intelligenza artificiale. Diventata in pochi anni una delle principali appaltatrici del Governo degli Stati Uniti, la società, che sviluppa software per l’analisi di big data, è rimasta a lungo all’ombra di colossi del settore quali Nvidia, Meta o Amazon, ma oggi è una delle più influenti e allo stesso tempo misteriose realtà nel panorama tecnologico globale. Raccoglie in sé il meglio e il peggio dell’IA e la sua attività è accompagnata da un dibattito sempre più acceso su trasparenza, privacy, diritti democratici e uso politico della tecnologia. Il guru di big data Per comprendere appieno Palantir non si può prescindere dalla controversa figura del suo co-fondatore, Peter Thiel, tra le personalità più importanti della Silicon Valley. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palantir, il braccio privato del Deep State americano Leggi anche: ‘Deep Water’: il trailer del nuovo disaster movie con gli squali La pericolosa dipendenza del governo inglese dall'americana PalantirQuesta inchiesta è stata pubblicata da The Nerve, un nuovo sito britannico di giornalismo investigativo fondato da cinque ex giornaliste del Guardian...