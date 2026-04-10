Pagelle Roma-Pisa 3-0 Malen si scatena | promosso Svilar

La partita tra Roma e Pisa si è conclusa con una vittoria per 3-0 dei giallorossi, che hanno ottenuto tre punti importanti per la corsa alla qualificazione in Champions League. Durante l'incontro, Malen ha segnato più di un gol, mentre Svilar ha mantenuto la porta inviolata. La gara si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo, e i padroni di casa hanno controllato il risultato dall'inizio alla fine.

Si chiude il match tra Roma e Pisa, con i giallorossi che vincono per 3-0 e conquistano tre punti fondamentali per l’inseguimento del sogno Champions League. Qui di seguito le pagelle della compagine capitolina: SVILAR: 6.5 Viene chiamato in causa raramente, ma si fa trovare sempre pronto. CONCENTRATO. GHILARDI: 6 Il Pisa difficilmente si rende pericolo, ma è protagonista di due buone chiusure nel corso del primo tempo. TEMPESTIVO. NDICKA: 6.5 Solido in fase difensiva e serve anche l’assist per una delle tre reti di Malen. TUTTOFARE. HERMOSO: 6 Non arrivano mai particolari pericoli dalle sue parti, ma non perde mai la concentrazione. VIGILE. CELIK: 6 Nel complesso la sua è una buona prestazione, caratterizzata da molte discese sulla fascia, ma come ben sappiamo spesso a mancare è il gesto tecnico finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Roma-Pisa 3-0, Malen si scatena: promosso Svilar Leggi anche: Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen (8) devastante, Svilar (7) attento, Soulé (6,5) in rodaggio Leggi anche: Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen (8) tripletta devastante, Svilar (7) attento, Soulé (6,5) in rodaggio Temi più discussi: Pisa-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Che Adams entra e segna, assist di Pedersen, Tramoni spreca; Inter-Roma, pagelle: Thuram si risveglia ed esce dall’apatia, Soulé confuso; Pagelle AS ROMA | INTER-ROMA Le pagelle (di Marco Terrenato); Le pagelle degli arbitri: Marcenaro 5, quanti dubbi a Roma. Abisso 5, cartellini ballerini... Il ciclone Malen si abbatte sul Pisa. La Roma accorcia sul quarto postoLa cronaca, i voti e le pagelle del Fantacalcio di Roma-Pisa, anticipo della 32° giornata di Serie A Enilive. Tripletta di Malen, infortunio per Pellegrini. fantacalcio.it Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen è spaziale. Che disastro la difesa nerazzurraROMA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro) Svilar 7 - Tre interventi, belli e provvidenziali. Ghilardi 7 - Senza Mancini tocca a lui. Si gioca bene le. tuttomercatoweb.com MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it! Serie A Roma-Pisa Stadio Olimpico Pre-partita dalle 19:15 Diretta testuale dalle 20:45 Le pagelle del match Tutte le dichiarazioni post gara 12Il vostro pronostico #ASRo - facebook.com facebook