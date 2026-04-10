Paga o mostriamo un tuo video compromettente | trentenne condannato per ricatto sessuale

Un uomo di circa 30 anni è stato condannato per aver tentato di ricattare un trentenne con la minaccia di diffondere un suo video compromettente. La vittima, originaria di Genova, si è trovata coinvolta in una vicenda che ha visto protagonisti anche una coppia di giovani della provincia di Siena, già condannati in passato per estorsioni di questo tipo. La vicenda si è svolta nel contesto di un tentativo di estorsione collegato a contenuti video personali.

"Paga o pubblichiamo un video compromettente che ti riguarda". Un genovese si è trovato improvvisamente vittima di un ricatto sessuale da parte di una coppia di giovani della provincia di Siena, un uomo e una donna di circa 30 anni, dedita a estorsioni di questo tenore, già condannati diverse. 🔗 Leggi su Genovatoday.it "Mandami altre foto o diffondo il video": condannato per tentato ricatto sessualeLa morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend Liste d'attesa, è... Venezia, omicidio Malcontenta: ex vigile confessa lo sparo, emergono incongruenze sul ricatto e il video compromettente.Riccardo Salvagno, ex vigile urbano di Venezia, ha confessato di aver sparato a Sergiu Tarna, il giovane barman ucciso a Malcontenta la notte del 30...