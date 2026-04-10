Paduli 23 gruppi creano l’Ecce Homo | l’arte dei petali torna a Paduli

A Paduli si avvicina la trentunesima edizione dell’Infiorata, un evento che coinvolge 23 gruppi e trasforma il centro storico in un mosaico di petali colorati. L’evento, noto come Ecce Homo, richiama ogni anno molti visitatori e rappresenta una tradizione radicata nel territorio sannita, con la partecipazione attiva delle associazioni locali che preparano i disegni e i percorsi floreali.

A Paduli, la trentunesima edizione dell’Infiorata si prepara a trasformare il borgo in un palcoscenico di petali e devozione, consolidando un appuntamento che ormai rappresenta un pilastro dell’identità sannita. Il progetto artistico, presentato presso l’Oratorio San Carlo Acutis e San Rocco, vedrà 23 gruppi di infioratori impegnati nella creazione di mosaici floreali ispirati al tema Ecce Homo, una narrazione visiva che ripercorre le tappe della vita di Gesù attraverso l’arte effimera. Il tessuto sociale tra giovani e tradizione religiosa. L’anima profonda di questa manifestazione risiede nel legame indissolubile tra la dimensione spirituale e la partecipazione della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paduli, 23 gruppi creano l’Ecce Homo: l’arte dei petali torna a Paduli Rinascimento all’Aquila: “Ecce Homo” rinasce, 2026 capitale d’arte.L'Ecce Homo trova dimora all'Aquila: un capolavoro rinascimentale per la città della Cultura L'opera "Ecce Homo" di Antonello da Messina, uno dei... Le critiche sull’Ecce Homo svelano il volto dei ragionieri dell’arte: danno un prezzo a tutto, ma non capiscono il valore di nienteC’è sempre un piccolo esercito di anime grigie che, davanti alla grandezza, reagisce nello stesso modo: tira fuori la calcolatrice.