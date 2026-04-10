Alla vigilia della veglia mondiale per la pace indetta dal Papa, la Chiesa umbra organizza una veglia presso la Porziuncola, invitando i fedeli a partecipare in comunione con il Pontefice. L’evento si svolge in un momento di forte attenzione internazionale sulla ricerca di dialogo e unità tra le diverse comunità religiose e civili. La manifestazione rappresenta un gesto simbolico di solidarietà e partecipazione collettiva.

Alla vigilia della veglia mondiale per la pace indetta da Papa Leone XIV, la Chiesa umbra risponde con un segnale forte e condiviso. Dalla città di Assisi, cuore della spiritualità francescana, si leva un invito corale alla preghiera e al dialogo, in un momento segnato da nuove tensioni internazionali. A rilanciare l’appello è monsignor Felice Accrocca, che ha annunciato la partecipazione della comunità diocesana alla mobilitazione spirituale: «Da questa città santa vogliamo elevare con forza la nostra preghiera e il nostro appello per la pace». L’appuntamento è per sabato 11 aprile alle ore 21.15 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, davanti alla Porziuncola, dove fedeli e religiosi si riuniranno per la recita del rosario. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pace, l’appello da Assisi: veglia alla Porziuncola in comunione con il Papa

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