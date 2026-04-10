Pace a voi alla Chiesa del Voto un viaggio musicale nella Divina Misericordia
Domenica 12 aprile alle ore 17 si terrà un concerto presso la Chiesa del Voto, organizzato dai cori di Modena Musica Sacra. L'evento, con ingresso libero, celebra il decimo anniversario del CD
A dieci anni dalla pubblicazione del CD "Pace a voi", i cori di Modena Musica Sacra tornano a proporre al pubblico un progetto artistico e spirituale di grande intensità, in occasione del concerto in programma domenica 12 aprile alle ore 17 presso la Chiesa del Voto con ingresso libero.Da sempre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Dietisalvi di Speme attivo dal 1250 al 1291. Madonna del Voto Madonna di tipo hodigitria (simboleggiante la Chiesa che indica la salvezza, cioè Gesù) il Bambino è un piccolo filosofo con tanto di rotolo,Maria la vedo un po' malinconica. x.com
Grazie a Carla Mazzola per le foto! Oggi pomeriggio replica, ore 17:00 Chiesa del Voto Modena Musica Sacra APS @highlight Wanderer Touring Organ Daniele Bononcini - facebook.com facebook