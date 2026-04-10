A pochi mesi dall’inizio della nuova stagione turistica, ad Abbadia Lariana si ripropongono le stesse criticità legate all’overtourism. La minoranza ha espresso diverse critiche riguardo all’afflusso di visitatori e ai conseguenti effetti sulla comunità e sull’ambiente locale. La discussione si concentra sulla gestione dei flussi turistici e sulle possibili soluzioni per contenere l’impatto senza modificare drasticamente la vocazione del territorio.

Stagione nuova, ma vecchi problemi ad Abbadia Lariana, cioè quelli connessi all’overtourism. Nonostante i precedenti delle scorse primavera ed estate, durante l’ultimo week end l’arrivo in massa di turisti, escursionisti e villeggianti ha colto il Comune di sorpresa: assalto indiscriminato a spiagge e montagna, parcheggi selvaggi, cumuli di rifiuti e gravi criticità igienico-sanitarie dovute alla cronica carenza di bagni pubblici. Lo denunciano i consiglieri comunali del gruppo di minoranza La Nuova Abbadia Lariana. "Come sempre, latita e si culla nella comoda innocenza di chi, puntualmente, afferma 'Non ce lo aspettavamo' - spiegano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Overtourism. Tante critiche dalla minoranza

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